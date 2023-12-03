Миленко Богичевич о первой домашней победе «Автодора»: «Для нас это было очень важно»

Главный тренер « » Миленко Богичевич прокомментировал победу над «Руной» (79:66), ставшую первой домашней победой команды в этом сезоне.

«Это наша первая победа дома, для нас это было очень важно, конечно. Команда чувствовала это давление, что нужно добиться этого успеха.

Хотел бы сказать спасибо всем нашим болельщикам, потому что они всегда дают нам дополнительную энергию и силы.

Верили в эту победу, поэтому очень счастливы, что все так произошло. Ведь это было очень ценно для нас чтобы мы выиграли на нашей площадке. Надеюсь, что мы и дальше продолжим в том же духе», – сказал Богичевич.