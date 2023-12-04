Эмил Райкович о переходе Клюева: «ЦСКА нужен классический «пятый номер»

Теги ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Эмил Райкович Сергей Клюев Филипп Гафуров Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал перестановки в составе команды.

ЦСКА арендовал у МБА Сергея Клюева и отправил Филиппа Гафурова в «Нижний Новгород».

«Мы верим в Филиппа и определенно рассчитываем на него в будущем. Мы также рассчитываем на его прогресс в системе «Нижнего», под руководством Зорана Лукича, который хорошо знает Гафурова, поскольку они вместе работали в сборной России.

В то же время в нынешней ротации нам больше нужен классический «пятый номер», поэтому мы подписали Сергея Клюева, который, надеемся, примет наши базовые ценности, поймет систему и поможет команде, когда это необходимо. Желаю крепкого здоровья и удачи обоим игрокам», – заявил Райкович.

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