Эмил Райкович о переходе Клюева: «ЦСКА нужен классический «пятый номер»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал перестановки в составе команды.

ЦСКА арендовал у МБА Сергея Клюева и отправил Филиппа Гафурова в «Нижний Новгород».

«Мы верим в и определенно рассчитываем на него в будущем. Мы также рассчитываем на его прогресс в системе «Нижнего», под руководством Зорана Лукича, который хорошо знает Гафурова, поскольку они вместе работали в сборной России.

В то же время в нынешней ротации нам больше нужен классический «пятый номер», поэтому мы подписали Сергея Клюева, который, надеемся, примет наши базовые ценности, поймет систему и поможет команде, когда это необходимо. Желаю крепкого здоровья и удачи обоим игрокам», – заявил Райкович.