Эмил Райкович: «Имея такие проблемы с составом, «НН» смог доставить нам головную боль»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович похвалил «Нижний Новгород», который, несмотря на большие кадровые проблемы, сумел навязать армейцам борьбу (74:72).

«В первую очередь хочу поздравить «Пари Нижний Новгород». Имея такие проблемы с составом, они смогли продемонстрировать качественный баскетбол и доставить нам головную боль. Мы удивлены, что без пятерки ключевых игроков нижегородцы смогли навязать настоящую борьбу.

Что касается моей команды, то наша игра на площадке была далека от того, что мы планировали. После победы над УНИКСом расслабились. Особенно расслабленно выглядели в первой половине, к счастью, во второй нашли способ победить.

Нам нужно сделать выводы. Каждый человек в нашей команде, начиная с меня, должен более профессионально относиться к делу!» – сказал Райкович.