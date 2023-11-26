Эмил Райкович: «Имея такие проблемы с составом, «НН» смог доставить нам головную боль»

Теги ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович похвалил «Нижний Новгород», который, несмотря на большие кадровые проблемы, сумел навязать армейцам борьбу (74:72).

«В первую очередь хочу поздравить «Пари Нижний Новгород». Имея такие проблемы с составом, они смогли продемонстрировать качественный баскетбол и доставить нам головную боль. Мы удивлены, что без пятерки ключевых игроков нижегородцы смогли навязать настоящую борьбу.

Что касается моей команды, то наша игра на площадке была далека от того, что мы планировали. После победы над УНИКСом расслабились. Особенно расслабленно выглядели в первой половине, к счастью, во второй нашли способ победить.

Нам нужно сделать выводы. Каждый человек в нашей команде, начиная с меня, должен более профессионально относиться к делу!» – сказал Райкович.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий