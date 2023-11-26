Эмил Райкович: «НН» будет играть еще жестче, чтобы компенсировать нехватку нескольких опытных игроков»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович ожидает еще более жесткой игры от «Нижнего Новгорода» в завтрашнем матче Лиги ВТБ между командами.

« » славится своей жесткой и интенсивной игрой. Несмотря на то, что состав команды соперников сейчас неполон из-за травм, мы ожидаем, что они будут играть еще жестче, чтобы компенсировать нехватку нескольких опытных игроков. Это означает, что уровень энергии будет иметь решающее значение в предстоящем матче.

Мы в хорошем настроении после победы в Казани, у нас было время восстановиться, поэтому надеюсь, что команда хорошо отреагирует и будет играть с хорошим темпом и настроем все 40 минут», – сказал тренер.