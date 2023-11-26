Эмил Райкович: «НН» будет играть еще жестче, чтобы компенсировать нехватку нескольких опытных игроков»

Теги ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович ожидает еще более жесткой игры от «Нижнего Новгорода» в завтрашнем матче Лиги ВТБ между командами.

«Нижний» славится своей жесткой и интенсивной игрой. Несмотря на то, что состав команды соперников сейчас неполон из-за травм, мы ожидаем, что они будут играть еще жестче, чтобы компенсировать нехватку нескольких опытных игроков. Это означает, что уровень энергии будет иметь решающее значение в предстоящем матче.

Мы в хорошем настроении после победы в Казани, у нас было время восстановиться, поэтому надеюсь, что команда хорошо отреагирует и будет играть с хорошим темпом и настроем все 40 минут», – сказал тренер.

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