ЦСКА арендовал у МБА Сергея Клюева и отправил Филиппа Гафурова в «Нижний Новгород»

Форвард ЦСКА Филипп Гафуров (22 года, 211 см) оставшуюся часть сезона проведет в «Нижнем Новгороде» на правах аренды.

Армейцы также до конца сезона арендовали у центрового Сергея Клюева (25 лет, 208 см).

В минувшем сезоне Клюев выходил за МБА в 25 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирал 4,3 очка и 2,7 подбора за 10,5 минуты, после чего получил вызов в национальную команду и сыграл за нее в паре товарищеских матчей.

Этой осенью Сергей стал получать меньше времени в ротации Василия Карасева. В 8 матчах Лиги ВТБ он проводил на паркете по 5,5 минуты и отмечался средней статистикой в 1,5 очка и 2,4 подбора.

Клюев прошел медосмотр в столице и присоединится к ЦСКА в Красноярске.