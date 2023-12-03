Василий Карасев после поражения от «Пармы»: «Одна из наших худших игр в сезоне. Уступили по всем параметрам»

Теги Василий Карасев Единая лига ВТБ Парма МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев заявил, что команда уступила «Парме» по всем параметрам и провела один из худших матчей в этом сезоне (56:77).

«Одна из наших худших игр в сезоне. Совершенно не было энергии, «Парма» хотела выиграть в 10 раз больше, и они это доказали.

Мы уступили по всем параметрам: полностью проиграли щит, не смогли справиться с лидерами в игре 1 на 1, и две четверти играли в нападении не то, что нужно было. В позиционном баскетболе у нас не хватает качества, и его надо компенсировать быстрой игрой. Пока прийти к такой игре мы не можем», – сказал Карасев.

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