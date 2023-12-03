Евгений Пашутин: «Находим ту игру, к которой стремились»

Главный тренер «Пармы» после домашней победы над (77:56) заявил, что команда находит игру, к которой стремилась.

«Хочу поздравить всех с победой! Думаю, что мы находим ту игру, к которой стремились, и которую все хотели видеть. В силу некоторых причин ранее нам этого не удавалось, но в тяжелой ситуации команда смогла объединиться. Стала больше общаться в защите, держать физический контакт и бороться до конца, ребята перестали бояться.

Сегодня взяли 50 подборов, контролировали щит и ритм игры. Отмечаю всех ребят, все играли сердцем и сражались до последнего. Сейчас нужно восстановиться и с таким же настроем подходить к матчу с «Локомотивом» 6 декабря», – сказал Пашутин.