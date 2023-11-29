Кубок России. 1/8 финала. «Нижний Новгород» победил в гостях «Московский», «Локомотив-Кубань» примет «Иркут»

Теги результаты Локомотив-Кубань Кубок России Иркут ТЕМП-СУМЗ-УГМК БК Пари Нижний Новгород Самара Новосибирск МБА Баскетбол

В среду, 29 ноября, проходят четыре матча 1/8 финала Кубка России.

«Нижний Новгород» победил на выезде «Московский» (62:50). «Локомотив-Кубань» примет «Иркут».

Кубок России

1/8 финала

Первые матчи

Московский – Нижний Новгород – 50:62  (8:12, 14:11, 14:19, 14:20) 

МОСКОВСКИЙ: Захаров (11), Алиев (8).

НН: Ганькевич (14), Бабурин (11), Беленицкий (10).

29 ноября. 14.30

Новосибирск – МБА

29 ноября. 15.30

ТЕМП-СУМЗ – Самара

29 ноября. 16.00

Локомотив-Кубань – Иркут

29 ноября. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Starkom
эх, Новосибирск только на половину хватило
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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