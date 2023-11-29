Кубок России. 1/8 финала. «Нижний Новгород» победил в гостях «Московский», «Локомотив-Кубань» примет «Иркут»
В среду, 29 ноября, проходят четыре матча 1/8 финала Кубка России.
«Нижний Новгород» победил на выезде «Московский» (62:50). «Локомотив-Кубань» примет «Иркут».
Кубок России
1/8 финала
Первые матчи
Московский – Нижний Новгород – 50:62 (8:12, 14:11, 14:19, 14:20)
МОСКОВСКИЙ: Захаров (11), Алиев (8).
НН: Ганькевич (14), Бабурин (11), Беленицкий (10).
29 ноября. 14.30
Новосибирск – МБА
29 ноября. 15.30
ТЕМП-СУМЗ – Самара
29 ноября. 16.00
Локомотив-Кубань – Иркут
29 ноября. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.