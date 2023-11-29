Владимир Гомельский об МБА: «Для развития российских игроков — неплохой проект»

Теги Владимир Гомельский Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в конференции на своем сайте высказался о клубе МБА, который выступает в Единой лиге ВТБ без единого легионера в составе.

- Как вы думаете, долго ли будет придерживаться своей философии МБА, то есть команда без легионеров. Если туда добавить пару тройку качественных легионеров команда станет только сильнее, и у молодежи будет у кого учится?

– Это вопрос не к команде, а к тем людям, которые руководят клубом и определяют политику. Скорее всего, существует зависимость между финансированием клуба и лозунгом о том, что в команде будут играть только россияне. Кстати, для развития российских игроков — неплохой проект.

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