Бобби Маркс: «Не удивлюсь, если «Детройт» попытается выменять Лавина»

Инсайдер ESPN Бобби Маркс не исключает возможность обмена атакующего защитника « » в « ».

Об этом бывший помощник генерального менеджера «Бруклина» заявил в эфире SiriusXM NBA Radio.

«Не удивлюсь, если с результатом 2-17 [уже 2-18] они свяжутся с «Буллс» и рассмотрят вариант с обменом Лавина», – сказал эксперт.

Маркс считает, что «Пистонс» для проведения обмена хватит «парочки истекающих контрактов и молодого игрока», поскольку цена на Лавина крайне невелика.