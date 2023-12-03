Бобби Маркс: «Не удивлюсь, если «Детройт» попытается выменять Лавина»

Теги возможные переходы Чикаго Детройт НБА Зак Лавин Бобби Маркс Баскетбол

Инсайдер ESPN Бобби Маркс не исключает возможность обмена атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина в «Детройт».

Об этом бывший помощник генерального менеджера «Бруклина» заявил в эфире SiriusXM NBA Radio.

«Не удивлюсь, если с результатом 2-17 [уже 2-18] они свяжутся с «Буллс» и рассмотрят вариант с обменом Лавина», – сказал эксперт.

Маркс считает, что «Пистонс» для проведения обмена хватит «парочки истекающих контрактов и молодого игрока», поскольку цена на Лавина крайне невелика.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Союз, который был предрешен на небесах.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий