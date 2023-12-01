Зак Лавин пропустит неделю из-за болей в ноге

Теги травмы Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин пропустит неделю из-за болей в правой ноге, сообщает пресс-служба организации.

Лавин получил повреждение по ходу игры с «Бостоном» во вторник. Баскетболист на паркет не вернулся, а вчера пропустил матч против «Милуоки» (120:113 ОТ).

Лавин фигурирует в слухах по обмену. По информации СМИ, «Буллс» пытаются провести обмен с участием защитника.

В 18 матчах сезона 2-кратный участник Матча всех звезд набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.

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4 комментария
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Договариваются? нашли куда пристроить? 🤔
+5
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странное совпадение, однако, что Лавин не играл - и тут же Чикаго выиграли. Да и не у аутсайдера типа Детройта или Вашингтона, а у контендера
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шанс для Чикаго выиграть пару матчей
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0
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