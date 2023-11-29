Приоритетной задачей «Чикаго» является обмен Зака Лавина

По словам журналиста NBC Sports Chicago Кей Си Джонсона, приоритетная задача « » — обменять атакующего защитника .

«На данный момент Лавин является фокусной точкой. Фактически, источники в лиге сообщают, что, по крайней мере на данный момент, Карнишовас отвечает на запросы о других игроках, говоря, что хочет сначала посмотреть, как будет выглядеть состав после обмена Лавина», – пишет Джонсон.

По информации инсайдера The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» больше заинтересованы в приобретении Демара Дерозана и Алекса Карузо, чем Лавина.