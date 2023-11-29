Приоритетной задачей «Чикаго» является обмен Зака Лавина

Теги возможные переходы Чикаго Зак Лавин Баскетбол

По словам журналиста NBC Sports Chicago Кей Си Джонсона, приоритетная задача «Чикаго» — обменять атакующего защитника Зака Лавина.

«На данный момент Лавин является фокусной точкой. Фактически, источники в лиге сообщают, что, по крайней мере на данный момент, Карнишовас отвечает на запросы о других игроках, говоря, что хочет сначала посмотреть, как будет выглядеть состав после обмена Лавина», – пишет Джонсон.

По информации инсайдера The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» больше заинтересованы в приобретении Демара Дерозана и Алекса Карузо, чем Лавина.

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8 комментариев
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Evgeniy 72
Странная тактика. Дерозана надо в первую очередь сливать, не продлевать же его за большие деньги. А Зак сейчас вообще ничего не стоит, ему бы в отсутствие Дерозана статку набить, чтобы заинтересовать покупателей.
Видимо Рич Пол оказывает давление на офис Буллс, чтобы те меняли прежде всего Лавина, и пофиг, что за него ничего интересного сейчас не предлагают. Последняя игра Зака вообще кайф, два очка за матч.
+5
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бернер тайлера 9ер9ена
фокус и точка
+4
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Givi Shotadze
Придется пылить заку за Чикаго))))
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гилберт
Лавина можно обменять разве что в НХЛ, в Колорадо.
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mr.snooker
фокусная точка? Гена🫵🏽🤡
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MetaPeaceWorld
На текущий момент времени все три варианта так себе...
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RAMIK
Ответ udod
логично со стороны Лейкерс хотеть Карузо+ДеРозан два игрока вместо одного Лавина, и дешевле на два ляма, и ДеРозан истекающий Ривз+Хатимура+Винсент
Ривза не отдалут вообще никак.
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