Приоритетной задачей «Чикаго» является обмен Зака Лавина
По словам журналиста NBC Sports Chicago Кей Си Джонсона, приоритетная задача «Чикаго» — обменять атакующего защитника Зака Лавина.
«На данный момент Лавин является фокусной точкой. Фактически, источники в лиге сообщают, что, по крайней мере на данный момент, Карнишовас отвечает на запросы о других игроках, говоря, что хочет сначала посмотреть, как будет выглядеть состав после обмена Лавина», – пишет Джонсон.
По информации инсайдера The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» больше заинтересованы в приобретении Демара Дерозана и Алекса Карузо, чем Лавина.
Видимо Рич Пол оказывает давление на офис Буллс, чтобы те меняли прежде всего Лавина, и пофиг, что за него ничего интересного сейчас не предлагают. Последняя игра Зака вообще кайф, два очка за матч.