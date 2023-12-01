Организациям неинтересен Зак Лавин: «Не для нас, не по такой цене»

Теги Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

Команды НБА не заинтересованы в услугах защитника «Чикаго» Зака Лавина, пишет журналист Эрик Пинкус из Bleacher Report.

«Хотя не все команды могут согласиться с этим мнением, многие имеют подобный взгляд на вещи. После того как мы спросили нескольких руководителей организаций о Лавине, они неизменно отвечали что-то вроде: «Не для нас, не по такой цене», – утверждает Пинкус.

Лавин вступил в свой 2-й сезон по 5-летнему контракту на 215 миллионов долларов. «Буллс» намерены обменять защитника до февральского дедлайна. В 18 матчах сезона 2-кратный участник Матча всех звезд набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.

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6 комментариев
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Чикаго проще сделать ставку на него сейчас, давать больше бросков и если пойдёт у него игра, то обязательно найдут команду.
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От создателей сериала: "Выдай бабки Билу/Пулу/Хирро/Лавину/Брауну, потом попытайся от него избавиться... "
Хорошие зажигалки, прекрасно подходит для роли живчика со скамейки. А некоторые и в основе хорошо смотрятся.
Но куда им такие бабки платить?
Хотя, казалось бы, есть достаточно адекватный пример Джордана Кларксона, который спокойно играет на 10-15% от потолка.
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Ответ RAMIK
Чикаго проще сделать ставку на него сейчас, давать больше бросков и если пойдёт у него игра, то обязательно найдут команду.
Мусорный скорер с практически нулевым опытом в плей-офф не особо ценный
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Ответ RAMIK
Чикаго проще сделать ставку на него сейчас, давать больше бросков и если пойдёт у него игра, то обязательно найдут команду.
За ним слишком долго все наблюдали, про него всем всё известно, это могло ещё сработать три года назад, сейчас ему нужен сезон уровня чуда Оладипо в Индиане, чтобы перевернуть представления. И такого не будет.
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Вот так. Вроде и скорер, а вроде и нафиг никому не нужен.
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