Организациям неинтересен Зак Лавин: «Не для нас, не по такой цене»

Команды НБА не заинтересованы в услугах защитника « » , пишет журналист Эрик Пинкус из Bleacher Report.

«Хотя не все команды могут согласиться с этим мнением, многие имеют подобный взгляд на вещи. После того как мы спросили нескольких руководителей организаций о Лавине, они неизменно отвечали что-то вроде: «Не для нас, не по такой цене», – утверждает Пинкус.

Лавин вступил в свой 2-й сезон по 5-летнему контракту на 215 миллионов долларов. «Буллс» намерены обменять защитника до февральского дедлайна. В 18 матчах сезона 2-кратный участник Матча всех звезд набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.