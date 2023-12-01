Организациям неинтересен Зак Лавин: «Не для нас, не по такой цене»
Команды НБА не заинтересованы в услугах защитника «Чикаго» Зака Лавина, пишет журналист Эрик Пинкус из Bleacher Report.
«Хотя не все команды могут согласиться с этим мнением, многие имеют подобный взгляд на вещи. После того как мы спросили нескольких руководителей организаций о Лавине, они неизменно отвечали что-то вроде: «Не для нас, не по такой цене», – утверждает Пинкус.
Лавин вступил в свой 2-й сезон по 5-летнему контракту на 215 миллионов долларов. «Буллс» намерены обменять защитника до февральского дедлайна. В 18 матчах сезона 2-кратный участник Матча всех звезд набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.
Хорошие зажигалки, прекрасно подходит для роли живчика со скамейки. А некоторые и в основе хорошо смотрятся.
Но куда им такие бабки платить?
Хотя, казалось бы, есть достаточно адекватный пример Джордана Кларксона, который спокойно играет на 10-15% от потолка.