«Чикаго» попросит и Остина Ривза, и Руи Хатимуру в любой сделке по Заку Лавину

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuel TV на этой неделе заявил, что «Буллс» попросят в любом из возможных сценариев обмена .

Как пишет Hoops Wire со ссылкой на источник в лиге, « » также будет настаивать на включении в сделку. Однако, добавил источник, «это все домыслы», потому что «стороны даже не начали переговоры».

«Буллс» намерены обменять Лавина до февральского дедлайна. В 18 матчах сезона защитник набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.