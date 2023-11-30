«Чикаго» попросит и Остина Ривза, и Руи Хатимуру в любой сделке по Заку Лавину
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuel TV на этой неделе заявил, что «Буллс» попросят Остина Ривза в любом из возможных сценариев обмена Зака Лавина.
Как пишет Hoops Wire со ссылкой на источник в лиге, «Чикаго» также будет настаивать на включении Руи Хатимуры в сделку. Однако, добавил источник, «это все домыслы», потому что «стороны даже не начали переговоры».
«Буллс» намерены обменять Лавина до февральского дедлайна. В 18 матчах сезона защитник набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.
Так что, не уверен, нужен ли он команде "контендеру" (если ЛАЛ конечно таковыми являются)
Если ЛАЛ 2 солидных игроков, которые в плей-офф не то, что не трясутся, а бывает и матчи затаскивают, то это очень хорошо