«Чикаго» попросит и Остина Ривза, и Руи Хатимуру в любой сделке по Заку Лавину

Теги Чикаго Лейкерс НБА Зак Лавин Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuel TV на этой неделе заявил, что «Буллс» попросят Остина Ривза в любом из возможных сценариев обмена Зака Лавина.

Как пишет Hoops Wire со ссылкой на источник в лиге, «Чикаго» также будет настаивать на включении Руи Хатимуры в сделку. Однако, добавил источник, «это все домыслы», потому что «стороны даже не начали переговоры».

«Буллс» намерены обменять Лавина до февральского дедлайна. В 18 матчах сезона защитник набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.

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8 комментариев
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vzi
Зак Лавин - это мусорный скорер без опыта плей-офф. На фиг не нужен Лейкерс.
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Поникший Руй
и маленький грузовичок для малыша Айзеи
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Дмитрий Кутузов
Он и за так не нужен Лейкерс. Кидать по 20-25 раз за матч с процентом 40? Без защиты, без опыта в плей-офф, без лидерских качеств. Ещё один пассажир на большом контракте.
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VKing24
Лавин за всю карьеру не показал никаких лидерских качеств. Да, умеет данчить... да, вокруг него собрали неплохой состав, но толку от этого ноль.

Так что, не уверен, нужен ли он команде "контендеру" (если ЛАЛ конечно таковыми являются)
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lexerman17rus
35-40% реализация с игры. 1 серия в плей офф за всю карьеру и та слитая в хлам. В багаже ко всему этому, идет 45 млн контракт. ЛАЛ просто покажут всевозможную шизофрению, если отдадут глубину свою, вместе с Ривзом, у которого 4 на 56, за Лавина.
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armageddon123456
Ой, а можно не надо?
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fridzon
Ну я лично буду рад такому обмену.
Если ЛАЛ 2 солидных игроков, которые в плей-офф не то, что не трясутся, а бывает и матчи затаскивают, то это очень хорошо
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