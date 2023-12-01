«Чикаго» обыграл «Милуоки» без травмированных Лавина и Дерозана

Теги травмы Чикаго Милуоки НБА Билли Донован Демар Дерозан Зак Лавин Баскетбол

Звезды «Чикаго» Зак Лавин и Демар Дерозан пропустили победный для команды матч против «Милуоки» (120:113 ОТ) в четверг из-за травм.

Лавин не выходил на площадку из-за болей в правой ноге. Дерозан выбыл из строя с вывихом левой лодыжки, решение по его участию принималось перед игрой.

Главный тренер «Буллс» Билли Донован пока не знает, сколько времени пропустит Лавин.

«Знаю, что его не будет в игре с «Бакс», но это все, что у меня есть на данный момент», – заявил Донован.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карузо ГОАТ был прекрасен, как в концовке сыграл, да у него было много потерь, но когда он забил 3 и перевел игру в ОТ и важный перехват за 30 секунд в ОТ, легендище.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот и попробуй обменяй их куда-нибудь после этого)) Команда без их участия обыграла одного из лидеров Востока! Тащеры, нечего сказать….
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну звоночек же, обменять Дерзоана и слабого Лавина, и в перестройку)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как говорится: совпадение? Не думаю 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ minotavr0706
До сих пор не понимаю зачем его LA трейданул
Даже не трейданули, а тупо пожмотили бабки на налог. Могли сохранить по правам Берда, он влезал в платежку. Просто отпустили на рынок как СА без компенсации.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Stranfio
Карузо ГОАТ был прекрасен, как в концовке сыграл, да у него было много потерь, но когда он забил 3 и перевел игру в ОТ и важный перехват за 30 секунд в ОТ, легендище.
До сих пор не понимаю зачем его LA трейданул
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ minotavr0706
До сих пор не понимаю зачем его LA трейданул
Они сами его упустили, сейчас им трудно признать ошибку, но все всё понимают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ VKing24
Ну звоночек же, обменять Дерзоана и слабого Лавина, и в перестройку)
и в финал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий