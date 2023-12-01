«Чикаго» обыграл «Милуоки» без травмированных Лавина и Дерозана

Звезды « » и пропустили победный для команды матч против « » (120:113 ОТ) в четверг из-за травм.

Лавин не выходил на площадку из-за болей в правой ноге. Дерозан выбыл из строя с вывихом левой лодыжки, решение по его участию принималось перед игрой.

Главный тренер «Буллс» пока не знает, сколько времени пропустит Лавин.

«Знаю, что его не будет в игре с «Бакс», но это все, что у меня есть на данный момент», – заявил Донован.