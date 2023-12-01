«Чикаго» обыграл «Милуоки» без травмированных Лавина и Дерозана
Звезды «Чикаго» Зак Лавин и Демар Дерозан пропустили победный для команды матч против «Милуоки» (120:113 ОТ) в четверг из-за травм.
Лавин не выходил на площадку из-за болей в правой ноге. Дерозан выбыл из строя с вывихом левой лодыжки, решение по его участию принималось перед игрой.
Главный тренер «Буллс» Билли Донован пока не знает, сколько времени пропустит Лавин.
«Знаю, что его не будет в игре с «Бакс», но это все, что у меня есть на данный момент», – заявил Донован.