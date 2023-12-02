Сергей Елевич: «Секулич нашел болевые точки УНИКСа»

Теги УНИКС Сергей Елевич Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич отметил, что «Локомотив‑Кубань» смог обыграть УНИКС (82:75) за счет грамотной тактики и глубины состава.

«Краснодарцы — просто молодцы: уступали с большой разницей в счете, но смогли вырвать победу. Мне здесь очень понравилась работа тренерского штаба «Локомотива». Нашел Секулич болевые точки соперника, и заставили железнодорожники своего соперника ошибаться.

Здесь, конечно, и за счет глубины состава «Локо» удалось добиться перелома в игре. Все‑таки УНИКС играет небольшим количеством баскетболистов. Эта проблема у казанцев остается. «Локо» тактически этим воспользовался. В целом обе эти команды своей игрой мне очень импонируют.

Да и вообще, весь наш чемпионат сейчас очень высокого класса. Все команды примерно на одном уровне работают. Хорошем уровне. Раньше было три‑четыре классных команды, а сейчас — восемь. Хороши сейчас и «Самара», и «Енисей», и «Автодор», и «Уралмаш», — сказал Елевич.

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