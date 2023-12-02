Станислав Еремин: «За пять с половиной минут пропустили 20 очков. Наверное, было какое‑то состояние нокдауна»

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин отметил, что команда стала действовать менее дисциплинированно во второй половине матча против « -Кубань» и поэтому позволила сопернику совершить камбэк (75:82).

«К сожалению, бывает, что матчи проходят по такому сценарию. Здесь, наверное, надо на две части разделить этот матч. В первой половине мы действовали очень дисциплинированно, с хорошей организацией игры. А противник, мне кажется, чересчур индивидуально играл и торопился с атакой.

Но вот во второй половине ситуация изменилась: мы стали чаще уходить от дисциплинированных атак к поспешным. Противник же, когда он встал на край пропасти, и терять ему уже было нечего, где‑то и за счет поддержки болельщиков и настроя поймал свою игру.

Великолепно у «Локомотива» сыграл Мартюк. Найт у нас, конечно, не очень хорошо провел матч, но надо учесть, что он играл после болезни и еще не набрал форму. Он вышел, чтобы помочь команде. А это ключевой для нас игрок. Молодец, что вышел, что помогал. Но не хватило ему сил.

И, мне кажется, что Димитриевич устал — отсюда потери и не совсем верные решения. Но за пять с половиной минуты пропустили 20 очков. Здесь, наверное, было какое‑то состояние нокдауна. Надо разбираться в этом, — сказал Еремин.