Владислав Емченко: «В перерыве немного поменяли игру, внесли коррективы в наши действия»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Владислав Емченко Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко заявил, что команде удалось переломить игру и одержать волевую победу над УНИКСом (82:75) за счет того, что во второй половине матча она поменяла игру в защите.

— УНИКС уверенно вел по ходу игры, казалось, что исход матча предрешен. За счет чего «Локомотиву» удалось совершить такой потрясающий камбэк?

— За счет командной игры. Как в защите, так и в нападении. И, конечно, за счет поддержки наших любимых болельщиков. Но я бы не стал говорить так, что все уже было предрешено. Да, со стабильной хорошей игрой у нас есть проблемки. Но мы уже не раз, проигрывая с большой разницей, совершали камбэки. Так что для нас все это не новость. В любом случае мы не собирались сдаваться. В перерыве немного поменяли игру, внесли коррективы в наши действия — вышли, начали набирать очки и выиграли.

— Что поменяли в игре?

— В первой половине у нас с результативностью проблемы были: мы 26 очков всего набрали, что, конечно же, очень мало. Второй момент — в защите позволяли сопернику набирать легкие очки в переходе, совершать открытые броски. То есть наша защита не была достаточно агрессивной. В общем, не затрудняли УНИКСу игру. Во второй половине вышли и стали уже защищаться ближе, помогать друг другу. То есть легких атак у них уже почти не было. Когда нужно было, мы фолили. Следовательно, от хорошей защиты получилось и быстрое нападение. Во всех компонентах прибавили — результат на табло.

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