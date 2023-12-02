Андрей Мартюк: «Переломили ход матча за счет агрессии в защите»

Центровой «Локомотива-Кубань» рассказал, за счет чего команда переломила ход матча с и одержала победу (82:75).

– За счет чего « » смог все-таки переломить ход матча во второй половине?

– За счет агрессии в защите. После нужных слов тренера в раздевалке собрались и во второй половине заиграли как команда, начали двигать мяч. В начале матча сбились на какую-то не свою игру, пытались что-то делать один-в-один, никак не могли убежать в быстрые отрывы. А во второй половине, наконец, сыграли в то, во что тренер просил – и убежали.

– В конце 3-й четверти ты забил два зрелищных данка подряд, притом первый – через Луи Лабери – получился особенно брутальным. Ты специально пытался как можно более мощно вколотить мяч в корзину?

– Ну, я разогнался, выпрыгнул – а дальше все, как в тумане. У меня, вообще, мяч слетал с руки в том эпизоде.

– Был какой-то момент, когда казалось, что все, проиграли?

– Да нет… Хотя был момент в начале 3-й четверти, когда начал думать: «Вот это тренировку нам завтра устроят, будем проходить все». Но потом собрались.

– Что почувствовал, когда за полторы минуты до конца матча «Локо» вышел вперед?

– Болельщики очень здорово гнали нас вперед всю вторую половину. Когда стоишь в центре площадки, и у тебя звон в ушах от того, как тебя поддерживают – это невероятные эмоции. Без поддержки трибун мы бы не выиграли сегодня.