Андрей Мартюк: «Переломили ход матча за счет агрессии в защите»
Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк рассказал, за счет чего команда переломила ход матча с УНИКСом и одержала победу (82:75).
– За счет чего «Локо» смог все-таки переломить ход матча во второй половине?
– За счет агрессии в защите. После нужных слов тренера в раздевалке собрались и во второй половине заиграли как команда, начали двигать мяч. В начале матча сбились на какую-то не свою игру, пытались что-то делать один-в-один, никак не могли убежать в быстрые отрывы. А во второй половине, наконец, сыграли в то, во что тренер просил – и убежали.
– В конце 3-й четверти ты забил два зрелищных данка подряд, притом первый – через Луи Лабери – получился особенно брутальным. Ты специально пытался как можно более мощно вколотить мяч в корзину?
– Ну, я разогнался, выпрыгнул – а дальше все, как в тумане. У меня, вообще, мяч слетал с руки в том эпизоде.
– Был какой-то момент, когда казалось, что все, проиграли?
– Да нет… Хотя был момент в начале 3-й четверти, когда начал думать: «Вот это тренировку нам завтра устроят, будем проходить все». Но потом собрались.
– Что почувствовал, когда за полторы минуты до конца матча «Локо» вышел вперед?
– Болельщики очень здорово гнали нас вперед всю вторую половину. Когда стоишь в центре площадки, и у тебя звон в ушах от того, как тебя поддерживают – это невероятные эмоции. Без поддержки трибун мы бы не выиграли сегодня.