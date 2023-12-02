Илона Корстин: «Локомотив-Кубань» подтвердил статус команды, которая никогда не сдается»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Илона Корстин Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Андрей Мартюк Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что «Локомотив‑Кубань» в победном матче с УНИКСом (82:75) в очередной раз доказал, что является командой, которая никогда не сдается.

«Важно отметить, что сегодня встречались финалисты прошлого сезона Единой лиги ВТБ. И не зря мы назвали эту игру матчем недели. Думаю, что все поклонники баскетбола с нетерпением его ждали и с интересом за этим противостоянием наблюдали. УНИКС уверенно действовал практически весь матч, но в концовке «Локомотив» показал характер и отыграл 22 очка, догнал и перегнал действующего чемпиона.

Интересно, что перед игрой мы вручили приз MVP ноября Акуну‑Перселлу. И он в этом матче подтвердил свой статус, став самым результативным в составе своей команды. Думаю, что «Локомотив‑Кубань» вернулся также за счет удачных действий Мартюка, эффективно действовавшего в нападении и в защите. Андрей очень хорошо защитился против Рейнольдса, который не сыграл в свой баскетбол: Мартюк не позволил ему это сделать.

Захар Ведищев тоже забил несколько важных трехочковых, которые завели железнодорожников. И все это подтвердило статус «Локомотива», как команды, которая никогда не сдается. Матч действительно получился очень интересным и непредсказуемым, потому что в какой‑то момент казалось, что здесь уже все понятно, но не тут‑то было, — сказала Корстин.

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