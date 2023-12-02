Велимир Перасович: «Локо» нашел способ развернуть матч в свою пользу»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (75:82), которому удалось отыграть отставание в 22 очка во второй половине встречи.

«Поздравления «Локо», они нашли способ развернуть матч в свою пользу.

К сожалению, мы играли в баскетбол сегодня только первые 20 минут. В заключительной четверти не могли толком ничего организовать, а соперник удачно конвертировал перехваты и наши потери в набранные очки», – сказал Перасович.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий