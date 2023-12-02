Велимир Перасович: «Локо» нашел способ развернуть матч в свою пользу»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от « ива-Кубань» (75:82), которому удалось отыграть отставание в 22 очка во второй половине встречи.

«Поздравления «Локо», они нашли способ развернуть матч в свою пользу.

К сожалению, мы играли в баскетбол сегодня только первые 20 минут. В заключительной четверти не могли толком ничего организовать, а соперник удачно конвертировал перехваты и наши потери в набранные очки», – сказал Перасович.