«Локомотив-Кубань» совершил самый крупный камбэк сезона, отыграв 22 очка в матче с УНИКСом

« » одержал победу над действующим чемпионом Лиги ВТБ УНИКСом (82:75), отыграв отставание в 22 очка во второй половине встречи. Это самый крупный камбэк нынешнего сезона.

Предыдущего достижения «Руна» добилась всего три дня назад, отыгравшись с «-20» в матче против «Астаны» (93:90).

Самыми результативными в составе краснодарской команды стали Девон Акун-Перселл (19 очков), Джейлен Барфорд (16, 7 подборов) и Андрей Мартюк (15).

У УНИКСа отличились Ненад Димитриевич (18 очков, 5 передач, 4 перехвата) и Дмитрий Кулагин (17 очков, 6 подборов).