«Локомотив-Кубань» совершил самый крупный камбэк сезона, отыграв 22 очка в матче с УНИКСом

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Баскетбол

«Локомотив-Кубань» одержал победу над действующим чемпионом Лиги ВТБ УНИКСом (82:75), отыграв отставание в 22 очка во второй половине встречи. Это самый крупный камбэк нынешнего сезона.

Предыдущего достижения «Руна» добилась всего три дня назад, отыгравшись с «-20» в матче против «Астаны» (93:90).

Самыми результативными в составе краснодарской команды стали Девон Акун-Перселл (19 очков), Джейлен Барфорд (16, 7 подборов) и Андрей Мартюк (15).

У УНИКСа отличились Ненад Димитриевич (18 очков, 5 передач, 4 перехвата) и Дмитрий Кулагин (17 очков, 6 подборов).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий