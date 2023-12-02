Инсайдер Зак Лоу: «Руководители клубов НБА интересуются, обменяют ли «Уорриорз» Клэя Томпсона»

По словам инсайдера Зака Лоу, руководители клубов задаются вопросом, обменяет ли « » атакующего защитника .

«За последние 72 часа четыре руководителя других команд спрашивали меня, просто в шутку: «Обменяют ли они когда-нибудь Клэя Томпсона?»

И причина, по которой они спрашивают об этом, заключается в том, что команды видят в этом некоторую возможность с точки зрения: «Можем ли мы принять участие в сделке?» Придется ли им добавлять актив в сделку, если они хотят получить в обмен на Клэя Томпсона значимого талантливого игрока с несколькими годами в контракте?

Для ясности: «Уорриорз» не хотят обменивать Клэя Томпсона. У них нет никакого желания это делать. Готов поставить на то, что это никогда не произойдет», – сказал Лоу.