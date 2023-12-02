Инсайдер Зак Лоу: «Руководители клубов НБА интересуются, обменяют ли «Уорриорз» Клэя Томпсона»
По словам инсайдера Зака Лоу, руководители клубов НБА задаются вопросом, обменяет ли «Голден Стэйт» атакующего защитника Клэя Томпсона.
«За последние 72 часа четыре руководителя других команд спрашивали меня, просто в шутку: «Обменяют ли они когда-нибудь Клэя Томпсона?»
И причина, по которой они спрашивают об этом, заключается в том, что команды видят в этом некоторую возможность с точки зрения: «Можем ли мы принять участие в сделке?» Придется ли им добавлять актив в сделку, если они хотят получить в обмен на Клэя Томпсона значимого талантливого игрока с несколькими годами в контракте?
Для ясности: «Уорриорз» не хотят обменивать Клэя Томпсона. У них нет никакого желания это делать. Готов поставить на то, что это никогда не произойдет», – сказал Лоу.
Ох и любят они набросить, говорящие головы)