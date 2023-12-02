Инсайдер Зак Лоу: «Руководители клубов НБА интересуются, обменяют ли «Уорриорз» Клэя Томпсона»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Зак Лоу Баскетбол

По словам инсайдера Зака Лоу, руководители клубов НБА задаются вопросом, обменяет ли «Голден Стэйт» атакующего защитника Клэя Томпсона.

«За последние 72 часа четыре руководителя других команд спрашивали меня, просто в шутку: «Обменяют ли они когда-нибудь Клэя Томпсона?»

И причина, по которой они спрашивают об этом, заключается в том, что команды видят в этом некоторую возможность с точки зрения: «Можем ли мы принять участие в сделке?» Придется ли им добавлять актив в сделку, если они хотят получить в обмен на Клэя Томпсона значимого талантливого игрока с несколькими годами в контракте?

Для ясности: «Уорриорз» не хотят обменивать Клэя Томпсона. У них нет никакого желания это делать. Готов поставить на то, что это никогда не произойдет», – сказал Лоу.

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6 комментариев
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Ну сейчас будет большой глупостью выдавать ему большой контракт, так что возможно следует и рассмотреть предложения по обмену
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Просто в шутку?
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Если Клэя обменяю - Воины окончательно рухнут, понятно, что Клэй не тянет и его нужно сплавлять, набирать молодых и прочее, но Химия Воинов окончательно исчезнет с таким обменом - видимо, карма Воинов идти Династией до конца, а потом Воины уйдут в небытие до новых времен...
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Лол, а почему ГМы спрашивают у инсайдера, а не напрямую у руководства ГСВ? И почему инсайдер утверждает с уверенностью 100500%, что воины не отдадут Томпсона ни за какие коврижки? Он что, и есть ГМ или, быть может, серый кардинал в штабе Уорриорс?
Ох и любят они набросить, говорящие головы)
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Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать.
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