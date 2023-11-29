Стив Керр: «В каждом сезоне бывает одно такое поражение как удар под дых, когда ты приходишь в раздевалку и не можешь поверить, что только что проиграл»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал поражение от «Сакраменто» (123:124) в рамках внутрисезонного турнира.
«По моему опыту в этой лиге, в каждом сезоне бывает одно такое поражение как удар под дых, когда ты приходишь в раздевалку и не можешь поверить, что только что проиграл. В прошлом сезоне у нас было такое поражение в Юте. Сегодня мы испытываем именно такие чувства.
Нет, мы не летим вниз. Это только начало сезона. Мы проигрываем много равных матчей. Фолы и потери. Я могу повторить это много раз. Эти два параметра нам необходимо улучшить. Когда мы это сделает, мы станем очень хороши. Мы уделили этим двум компонентам особое внимание в тренировочном лагере, но не добились прогресса.
Мозес Муди сегодня был великолепен. Нам нужно было выпустить Уиггинса на площадку для защиты против Фокса. Мы решили сыграть с Клэем и нашими ветеранами. Мы думали о том, чтобы оставить Мозеса на площадки. Но сделали то, что сделали», – сказал Керр.
Но это не мешает ему быть обузой для команды сегодня.