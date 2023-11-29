Стив Керр: «В каждом сезоне бывает одно такое поражение как удар под дых, когда ты приходишь в раздевалку и не можешь поверить, что только что проиграл»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стив Керр Клэй Томпсон Эндрю Уиггинс Мозес Муди Внутри Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал поражение от «Сакраменто» (123:124) в рамках внутрисезонного турнира.

«По моему опыту в этой лиге, в каждом сезоне бывает одно такое поражение как удар под дых, когда ты приходишь в раздевалку и не можешь поверить, что только что проиграл. В прошлом сезоне у нас было такое поражение в Юте. Сегодня мы испытываем именно такие чувства.

Нет, мы не летим вниз. Это только начало сезона. Мы проигрываем много равных матчей. Фолы и потери. Я могу повторить это много раз. Эти два параметра нам необходимо улучшить. Когда мы это сделает, мы станем очень хороши. Мы уделили этим двум компонентам особое внимание в тренировочном лагере, но не добились прогресса.

Мозес Муди сегодня был великолепен. Нам нужно было выпустить Уиггинса на площадку для защиты против Фокса. Мы решили сыграть с Клэем и нашими ветеранами. Мы думали о том, чтобы оставить Мозеса на площадки. Но сделали то, что сделали», – сказал Керр.

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5 комментариев
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Alex-1917
Ответ Andraey
Не могу уже читать оправдания Керра. Набор слов какой то. Керру пора на выход. Избавились наконец то от Майерса, теперь ещё этот живёт вчерашним днём
о да, избавились наконец-то от ГМ, с которым 4 титула взяли, такая обуза была...
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Локоть Артеста
Муди - в старт, Томпсона - на скамейку запасных.
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0
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Andraey
Ответ Alex-1917
о да, избавились наконец-то от ГМ, с которым 4 титула взяли, такая обуза была...
У Томпсона тоже 4 титула в прошлом.
Но это не мешает ему быть обузой для команды сегодня.
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