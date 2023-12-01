Димитрис Яннакопулос – Евролиге: «Сколько бы арабов с их нефтедолларами вы ни привели, с таким уровнем судей ни одна серьезная компания не станет связывать свое имя с этим цирком»

Владелец « » Димитрис Яннакопулос после гостевого поражения от «Партизана» в дополнительной 5-минутке (87:92 OT) резко отозвался о работе судейской бригады.

«Сколько бы арабов с их нефтедолларами вы ни привели в лигу, с таким уровнем судей ни одна серьезная компания не станет вкладывать деньги и связывать свое имя с этим цирком», – написал Яннакопулос у себя в соцсетях, отметив официальный аккаунт и добавив эмодзи клоуна.

Евролига в данный момент активно обсуждает вариант с расширением на Ближний Восток. Команда из ОАЭ может присоединиться к соревнованию уже в следующем сезоне.

«Пао» идет 5-м с результатом 6-5, « » (5-6) поднялся на 12-ю строчку.