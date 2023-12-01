Димитрис Яннакопулос – Евролиге: «Сколько бы арабов с их нефтедолларами вы ни привели, с таким уровнем судей ни одна серьезная компания не станет связывать свое имя с этим цирком»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Партизан судьи Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос после гостевого поражения от «Партизана» в дополнительной 5-минутке (87:92 OT) резко отозвался о работе судейской бригады.

«Сколько бы арабов с их нефтедолларами вы ни привели в лигу, с таким уровнем судей ни одна серьезная компания не станет вкладывать деньги и связывать свое имя с этим цирком», – написал Яннакопулос у себя в соцсетях, отметив официальный аккаунт Евролиги и добавив эмодзи клоуна.

Евролига в данный момент активно обсуждает вариант с расширением на Ближний Восток. Команда из ОАЭ может присоединиться к соревнованию уже в следующем сезоне.

«Пао» идет 5-м с результатом 6-5, «Партизан» (5-6) поднялся на 12-ю строчку.

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3 комментария
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Партиназа? арабы вошли в редколлегию спорц?
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Верблюд может не пить целый месяц, но потом срывается:) так и Яннакопулос
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Никогда ничего не говорил и вот опять
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