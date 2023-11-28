«Два игрока, стоимость каждого из которых составляет 3 миллиона евро». Димитрис Яннакопулос пообещал громкие подписания в следующем сезоне

Владелец « » Димитрис Яннакопулос прокомментировал переход сербского форварда в « » и намекнул на будущие приобретения своей команды.

«Подписание контракта с Петрушевым было очень удачным. Отдаю вам должное. Надеюсь, у вас изменилось настроение. Но раз уж мы сегодня настроены на шутки и стеб, то скажу следующее:

Вместе с нашим тренером г-ном Атаманом мы предприняли шаги к двум изменениям в составе в следующем сезоне. Два игрока, стоимость каждого из которых составляет 3 миллиона евро. Я не скажу, кто это. Они хорошо известны вам в Пирее. Я верю, что наш состав в следующем сезоне будет лучше, чем в 2009-м. Вот и все. Наслаждайтесь своим кофе», — написал Яннакопулос в соцсети.