«Два игрока, стоимость каждого из которых составляет 3 миллиона евро». Димитрис Яннакопулос пообещал громкие подписания в следующем сезоне
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос прокомментировал переход сербского форварда Филипа Петрушева в «Олимпиакос» и намекнул на будущие приобретения своей команды.
«Подписание контракта с Петрушевым было очень удачным. Отдаю вам должное. Надеюсь, у вас изменилось настроение. Но раз уж мы сегодня настроены на шутки и стеб, то скажу следующее:
Вместе с нашим тренером г-ном Атаманом мы предприняли шаги к двум изменениям в составе в следующем сезоне. Два игрока, стоимость каждого из которых составляет 3 миллиона евро. Я не скажу, кто это. Они хорошо известны вам в Пирее. Я верю, что наш состав в следующем сезоне будет лучше, чем в 2009-м. Вот и все. Наслаждайтесь своим кофе», — написал Яннакопулос в соцсети.
Комментарии