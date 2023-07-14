Димитрис Яннакопулос о переходе Папаянниса в «Фенербахче»: «Он перезванивает и говорит: «Знаете, мои мама и папа не разрешают мне оставаться в «Пао»

Владелец « » Димитрис Яннакопулос резко отерагировал на переход центрового в « ».

Сообщалось, что грек уведомил руководство клуба о своем решении этим утром.

«Я действительно не знаю, чего еще ожидать от своей жизни. Я уже все видел, все. Его родители приводят 15-летнего ребенка к вам домой и говорят: «Пожалуйста, президент, мы передаем его в ваши руки. Позаботьтесь о нем для нас». Ни одного спортсмена мы так не поддерживали и не опекали, как его за те 8-9 лет, что он был здесь. Может быть, только Никоса Паппаса, если честно.

Он был первым, кого мы хотели подписать с апреля прошлого года. Мы предложили ему 1,1, 1,2, 1,3 млн евро в год, несмотря на то, что он провел не самый удачный сезон. Потому что мы хотели видеть его здесь, потому что он нам нравился. Он играл в игру «ожидание» в течение 4-5 месяцев, а затем попросил 3 млн евро за два года, не меньше. В конце концов, я согласился и сказал ему «хорошо».

А он мне ответил: «Знаете, я хоть и не поставил вас в известность, но я сказал Итудису, что перейду в «Фенербахче». Но поскольку я не поставил в известность клуб, то правильнее было бы мне остаться [в Пао]. Хорошо, я остаюсь. Дайте мне 5 минут, чтобы позвонить Итудису и сообщить ему».

Вы отправляете ему контакты и ждете. Уже шесть утра. И вот, вместо того чтобы получить ответ, он перезванивает вам и говорит: «Знаете, мои мама и папа не разрешают мне оставаться в «Панатинаикосе». Они хотят, чтобы я перешел в к , потому что они дают мне на 200 тысяч евро больше». Что я могу сказать? В общем, удачи тебе, Георгиос», – написал Яннакопулос.

Затем владелец намекнул на, вероятно, , которого «Фенербахче» не хочет отпускать только потому, что «Пао» сделал ему предложение контракта.

«Еще один момент. Спортсмен, которого мы хотим подписать, спортсмен, который подошел к вам и сказал, что не хочет играть за вас – вы не отпускаете его, потому что слышали, что он переходит в «Панатинаикос». А если он уйдет в другое место?» – написал Яннакопулос на своей странице в соцсети.

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