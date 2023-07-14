Димитрис Яннакопулос о переходе Папаянниса в «Фенербахче»: «Он перезванивает и говорит: «Знаете, мои мама и папа не разрешают мне оставаться в «Пао»
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос резко отерагировал на переход центрового Георгиоса Папаянниса в «Фенербахче».
Сообщалось, что грек уведомил руководство клуба о своем решении этим утром.
«Я действительно не знаю, чего еще ожидать от своей жизни. Я уже все видел, все. Его родители приводят 15-летнего ребенка к вам домой и говорят: «Пожалуйста, президент, мы передаем его в ваши руки. Позаботьтесь о нем для нас». Ни одного спортсмена мы так не поддерживали и не опекали, как его за те 8-9 лет, что он был здесь. Может быть, только Никоса Паппаса, если честно.
Он был первым, кого мы хотели подписать с апреля прошлого года. Мы предложили ему 1,1, 1,2, 1,3 млн евро в год, несмотря на то, что он провел не самый удачный сезон. Потому что мы хотели видеть его здесь, потому что он нам нравился. Он играл в игру «ожидание» в течение 4-5 месяцев, а затем попросил 3 млн евро за два года, не меньше. В конце концов, я согласился и сказал ему «хорошо».
А он мне ответил: «Знаете, я хоть и не поставил вас в известность, но я сказал Итудису, что перейду в «Фенербахче». Но поскольку я не поставил в известность клуб, то правильнее было бы мне остаться [в Пао]. Хорошо, я остаюсь. Дайте мне 5 минут, чтобы позвонить Итудису и сообщить ему».
Вы отправляете ему контакты и ждете. Уже шесть утра. И вот, вместо того чтобы получить ответ, он перезванивает вам и говорит: «Знаете, мои мама и папа не разрешают мне оставаться в «Панатинаикосе». Они хотят, чтобы я перешел в к Итудису, потому что они дают мне на 200 тысяч евро больше». Что я могу сказать? В общем, удачи тебе, Георгиос», – написал Яннакопулос.
Затем владелец намекнул на, вероятно, Тайлера Дорси, которого «Фенербахче» не хочет отпускать только потому, что «Пао» сделал ему предложение контракта.
«Еще один момент. Спортсмен, которого мы хотим подписать, спортсмен, который подошел к вам и сказал, что не хочет играть за вас – вы не отпускаете его, потому что слышали, что он переходит в «Панатинаикос». А если он уйдет в другое место?» – написал Яннакопулос на своей странице в соцсети.
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