«Панатинаикос» после матча с (66:68) в чемпионате Греции выступил с официальным заявлением по поводу судейства.

«Панатинаикос» утверждает, что судьи не зафиксировали два нарушения на Дуэйне Бэйконе на последних секундах встречи.

Бэйкон смазал бросок на победу под сирену. В «Пао» считают, что Саша Везенков нарушил правила, когда Дуэйн только начинал ведение, а Томас Уолкап толкнул его в момент броска.

«Панатинаикос» настаивает, что президент Греческой баскетбольной федерации Вангелис Лиолиос должен взять на себя ответственность за нарушения, которые судьи якобы пропустили в концовке дерби.

«Пао» процитировал слова Лиолиоса, который ранее выразил готовность взять на себя ответственность за критические судейские ошибки в матчах двух греческих грандов.

Владелец Димитрис Яннакопулос опубликовал в соцсетях фотографию, на которой Уолкап потенциально сфолил на Бэйконе во время еще одного броска в концовке.

«Это баскетбол Лиолиоса», – написал Яннакопулос в своем посте.

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