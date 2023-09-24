Димитрис Яннакопулос: «Мы хотим, чтобы люди предвкушали, чтобы считали часы перед тем, как вновь прийти на арену «Панатинаикоса»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос в очередной раз опроверг информацию о своем возвращении к активному участию в жизни клуба, но признал, что в этом году он «серьезно вложился в команду».

«Я и моя семья всегда были близки к «Панатинаикосу» – в одни годы больше, в другие меньше.

Мы хотим играть в хороший баскетбол, чтобы люди предвкушали, приходя сюда с семьями, чтобы они считали часы, чтобы вновь посетить арену. Что касается спортивной составляющей, то, конечно, мы хотели бы попасть в «Финал четырех» Евролиги. Если доберемся до этой отметки, то постараемся привезти кубок», – заключил Яннакопулос.

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