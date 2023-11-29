Эрик и Никки Споэльстра объявили о разводе после семи лет брака

Главный тренер « » и его жена Никки объявили объявили о решении развестись после семи лет брака.

«Мы приняли трудное, но мирное решение подать совместное заявление об официальном расторжении нашего брака.

Мы благодарны за наши отношения и полностью привержены совместному воспитанию наших детей и продолжим делать их нашим общим приоритетом. Мы ценим поддержку каждого, переходя к следующему этапу нашей жизни, и благодарим вас за уважение к частной жизни нашей семьи», – говорится совместном заявлении Эрика и Никки Споэльстра.