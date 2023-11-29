Эрик и Никки Споэльстра объявили о разводе после семи лет брака

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра и его жена Никки объявили объявили о решении развестись после семи лет брака.

«Мы приняли трудное, но мирное решение подать совместное заявление об официальном расторжении нашего брака.

Мы благодарны за наши отношения и полностью привержены совместному воспитанию наших детей и продолжим делать их нашим общим приоритетом. Мы ценим поддержку каждого, переходя к следующему этапу нашей жизни, и благодарим вас за уважение к частной жизни нашей семьи», – говорится совместном заявлении Эрика и Никки Споэльстра.

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9 комментариев
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mr.snooker
Вообще не очень понятно как у тренера НБА могут быть здоровые отношения, а тем более семья
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бернер тайлера 9ер9ена
как же это печально все таки. семь лет и дети. просто резко разлюбились. грустно
+6
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AEZAKMI228
Married to the game
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MVG
контракт закончился, продлевать не стали
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hodor 12
Шикарный тренер..Удачи ему в карьере и счастья в личной жизни. Надеюсь, как минимум, следующая его жена тоже будет женщина... О времена, о нравы...
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Райли Карри
Кстати, его жена бывшая танцовщица Хит. Служебный роман. Красивая
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Глиста - перебежчик
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
американские СМИ пишут, что причина развода - постоянные измены с Батлером. Именно для Эрика Джимма делала свой легендарный мэйкап
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kisliy33
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
как же это печально все таки. семь лет и дети. просто резко разлюбились. грустно
там был просто служебный роман. девка - тансовщица. ухватилась за вариант.
никакой любви там и близко не было.
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