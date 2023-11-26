Эрик Споэльстра о площадке «Кавс»: «У края паркета просто обрыв. Это очень опасно»

Теги Кливленд Майами НБА Эрик Споэльстра Дрю Смит Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра считает недопустимым то, каким образом построена площадка «Кливленда».

«Это опасная площадка. Не знаю, какая история полученных травм на этой арене. У края паркета просто обрыв. Это очень опасно.

Возможно, Лиге стоит разобраться с этим в будущем. Хотя я сомневаюсь, что что-то изменится. Это опасно для нас и, вероятно, для многих других команд», – заявил Споэльстра.

Защитник Дрю Смит вылетел до конца сезона с растяжением связки колена 3-й степени.

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7 комментариев

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xamer 9
Реально, можно в такой ситуации от растяжения до перелома получить.
+26
0
+26
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Acuity Gaming
Ответ banderos
Требуется пояснительная бригада
Под креслами сидящих паркет обрывается, обрати внимание на ногу, которая проваливается за паркет
+16
0
+16
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alex023
Всё по делу сказано. Надо лиге рассмотреть этот вопрос.
+9
0
+9
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Archer_Great
Ответ xamer 9
Реально, можно в такой ситуации от растяжения до перелома получить.
Имхо, перелом менее реален, чем разрыв связок, что выглядит страшнее..конечно, можно сорвать "джекпот", получив и надрыв и перелом, но это надо умудриться чуть ли не открытый заработать.
В любом случае, выглядит совсем небезопасно: можно повредиться, даже просто проходя мимо и оступившись
+3
0
+3
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песидог
Аййййй ужас
+2
0
+2
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