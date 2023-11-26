Главный тренер « » считает недопустимым то, каким образом построена площадка « ».

«Это опасная площадка. Не знаю, какая история полученных травм на этой арене. У края паркета просто обрыв. Это очень опасно.

Возможно, Лиге стоит разобраться с этим в будущем. Хотя я сомневаюсь, что что-то изменится. Это опасно для нас и, вероятно, для многих других команд», – заявил Споэльстра.

Защитник Дрю Смит вылетел до конца сезона с растяжением связки колена 3-й степени.