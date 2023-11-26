Эрик Споэльстра о площадке «Кавс»: «У края паркета просто обрыв. Это очень опасно»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра считает недопустимым то, каким образом построена площадка «Кливленда».
«Это опасная площадка. Не знаю, какая история полученных травм на этой арене. У края паркета просто обрыв. Это очень опасно.
Возможно, Лиге стоит разобраться с этим в будущем. Хотя я сомневаюсь, что что-то изменится. Это опасно для нас и, вероятно, для многих других команд», – заявил Споэльстра.
Защитник Дрю Смит вылетел до конца сезона с растяжением связки колена 3-й степени.
В любом случае, выглядит совсем небезопасно: можно повредиться, даже просто проходя мимо и оступившись