Леброн Джеймс согласился с тем, что НБА следует проверить паркет в «Кливленде» после травмы Дрю Смита

Главный тренер «Майами» считает недопустимым то, каким образом построена площадка « ».

«Это опасная площадка... Возможно, Лиге стоит разобраться с этим в будущем», – сказал Споэльстра.

Защитник «Хит» Дрю Смит ранее вылетел до конца сезона с растяжением связки колена 3-й степени. Он травмировался в Кливленде.

Экс-игрок «Кавальерс» во время общения с журналистами согласился с тем, что НБА должна проверить, соответствует ли площадка команды требованиям безопасности.

«Да, лига должна разобраться. Они должны отреагировать», – считает Джеймс.

Паркет в Кливленде серьезно травмировал игрока «Майами». Теперь в НБА спорят, опасна ли эта площадка