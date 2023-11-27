Леброн Джеймс согласился с тем, что НБА следует проверить паркет в «Кливленде» после травмы Дрю Смита

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Эрик Споэльстра Дрю Смит Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра считает недопустимым то, каким образом построена площадка «Кливленда».

«Это опасная площадка... Возможно, Лиге стоит разобраться с этим в будущем», – сказал Споэльстра.

Защитник «Хит» Дрю Смит ранее вылетел до конца сезона с растяжением связки колена 3-й степени. Он травмировался в Кливленде.

Экс-игрок «Кавальерс» Леброн Джеймс во время общения с журналистами согласился с тем, что НБА должна проверить, соответствует ли площадка команды требованиям безопасности. 

«Да, лига должна разобраться. Они должны отреагировать», – считает Джеймс.

Паркет в Кливленде серьезно травмировал игрока «Майами». Теперь в НБА спорят, опасна ли эта площадка

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1 комментарий

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Ed Monix
Помните, как в прошлом сезоне Леба убежал под щит после того, как пытался достать уходящий мяч? Скорость была бешеная, и он насилу остановился в промежутке среди зрителей. Это было слишком опасно. Если б и там был такой обрыв, о каком говорят в новостях касательно паркета в Кливленде, то Леброн точно получил бы серьёзные повреждения. Я не говорю сейчас о том, чтоб сделать борта с мягкими подушками, как в конькобежном спорте, но ну его нафиг такие травмы, как у Дрю Смита.
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