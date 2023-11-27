Леброн Джеймс согласился с тем, что НБА следует проверить паркет в «Кливленде» после травмы Дрю Смита
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра считает недопустимым то, каким образом построена площадка «Кливленда».
«Это опасная площадка... Возможно, Лиге стоит разобраться с этим в будущем», – сказал Споэльстра.
Защитник «Хит» Дрю Смит ранее вылетел до конца сезона с растяжением связки колена 3-й степени. Он травмировался в Кливленде.
Экс-игрок «Кавальерс» Леброн Джеймс во время общения с журналистами согласился с тем, что НБА должна проверить, соответствует ли площадка команды требованиям безопасности.
«Да, лига должна разобраться. Они должны отреагировать», – считает Джеймс.
Паркет в Кливленде серьезно травмировал игрока «Майами». Теперь в НБА спорят, опасна ли эта площадка
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