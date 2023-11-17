Эрик Споэльстра о том, что Йович не получает игровое время: «Не является показателем того, как мы оцениваем его развитие»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Никола Йович Баскетбол

Тяжелый форвард «Майами» Никола Йович после серебра чемпионата мира со сборной Сербии принял участие лишь в двух матчах регулярки-2023/24 на старте сезона.

Однако главный тренер Эрик Споэльстра уверяет, что баскетболист продолжает прогрессировать.

«Тот факт, что Никола Йович не играет, не должен быть показателем того, как, по нашему мнению, он продолжает свое развитие. Никола делает большие шаги; это все часть процесса, особенно когда ты молодой игрок, а в прошлом году к тому же был самым молодым. В этом процессе есть свои этапы», – сказал специалист.

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2 комментария

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Tim Timson
Ответ Vadia
Надеюсь, на каком-то этапе сезона СПО добавит его в ротацию. Интересно наблюдать за развитием паренька.
продлиться вынудят за копейки, потом станут выпускать)
+2
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+2
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Vadia
Надеюсь, на каком-то этапе сезона СПО добавит его в ротацию. Интересно наблюдать за развитием паренька.
0
0
0
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