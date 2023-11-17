Эрик Споэльстра о том, что Йович не получает игровое время: «Не является показателем того, как мы оцениваем его развитие»

Тяжелый форвард « » Никола Йович после серебра чемпионата мира со сборной Сербии принял участие лишь в двух матчах регулярки-2023/24 на старте сезона.

Однако главный тренер уверяет, что баскетболист продолжает прогрессировать.

«Тот факт, что не играет, не должен быть показателем того, как, по нашему мнению, он продолжает свое развитие. Никола делает большие шаги; это все часть процесса, особенно когда ты молодой игрок, а в прошлом году к тому же был самым молодым. В этом процессе есть свои этапы», – сказал специалист.