Эрик Споэльстра: «За последние 22 часа нас хорошо поставили на место»

Теги Майами Бруклин Нью-Йорк НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра после поражений в обоих бэк-ту-бэк матчах отметил полученный опыт.

«За последние 22 часа нас хорошо поставили на место. В целом за почти 3 недели выездного турне мы выполнили поставленные задачи, необходимые для того, чтобы выйти на более высокий уровень как команда», – заявил специалист.

«Хит» уступили «Никс» (98:100) и «Нетс» (97:112), однако выиграли 7 из последних 10 матчей.

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