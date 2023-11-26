Эрик Споэльстра: «За последние 22 часа нас хорошо поставили на место»

Главный тренер « » после поражений в обоих бэк-ту-бэк матчах отметил полученный опыт.

«За последние 22 часа нас хорошо поставили на место. В целом за почти 3 недели выездного турне мы выполнили поставленные задачи, необходимые для того, чтобы выйти на более высокий уровень как команда», – заявил специалист.

«Хит» уступили «Никс» (98:100) и «Нетс» (97:112), однако выиграли 7 из последних 10 матчей.