Ожидается, что Си Джей Макколлум вернется сегодня в матче против «Филадельфии»

Ожидается, что атакующий защитник «Нового Орлеана» вернется в состав на сегодняшний матч против «Филадельфии», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на источники из лиги.

Макколлум выбыл из строя в начале ноября с небольшим пневмотораксом правого легкого (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании).

Без Макколлума результат «Пеликанс» составил 5 побед и 7 поражений.

На старте сезона Макколлум набирал в среднем 21,7 очка, 4,8 подбора и 5,7 передачи при 44% попаданий с игры.