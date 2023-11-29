Ожидается, что Си Джей Макколлум вернется сегодня в матче против «Филадельфии»

Теги травмы Новый Орлеан Филадельфия НБА Си Джей Макколлум Баскетбол

Ожидается, что атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум вернется в состав на сегодняшний матч против «Филадельфии», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на источники из лиги.

Макколлум выбыл из строя в начале ноября с небольшим пневмотораксом правого легкого (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании).

Без Макколлума результат «Пеликанс» составил 5 побед и 7 поражений.

На старте сезона Макколлум набирал в среднем 21,7 очка, 4,8 подбора и 5,7 передачи при 44% попаданий с игры.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий