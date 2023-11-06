Си Джей Макколлума позабавила картинка, которая иллюстрировала пост о том, что у него проблемы с легким
Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум выбыл из строя на неопределенное время.
У игрока выявлен небольшой пневмоторакс правого легкого (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании).
Макколлума позабавила картинка в соцсетях Basketball Forever, которая иллюстрировала пост о том, что у него проблемы с легким.
«Безумная картинка для подобного поста 😂», – написал баскетболист.
НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?
Соцсети Basketball Forever
Комментарии