Защитник «Нового Орлеана» выбыл из строя на неопределенное время.

У игрока выявлен небольшой пневмоторакс правого легкого (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании).

Макколлума позабавила картинка в соцсетях Basketball Forever, которая иллюстрировала пост о том, что у него проблемы с легким.

«Безумная картинка для подобного поста 😂», – написал баскетболист.

Перемен! «Бруклин»

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