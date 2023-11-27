Си Джей Макколлум может сыграть против «Сиксерс» в среду. Защитник пропустил 3 недели с пневмотораксом легкого
Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум выбыл из строя в начале ноября с небольшим пневмотораксом правого легкого (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании).
Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Макколлум поможет своей команде уже на этой неделе и вернется либо в матче с «Филадельфией» в среду, либо в пятницу против «Сан-Антонио».
На старте сезона Макколлум набирал в среднем 21,7 очка, 4,8 подбора и 5,7 передачи при 44% попаданий с игры.
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