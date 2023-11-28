Си Джей Макколлум может сыграть в среду в матче против «Сиксерс»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» планирует в среду принять участие в разминке и может вернуться в строй в тот же день в домашнем матче против «Филадельфии», если все пойдет хорошо.

Макколлум выбыл из строя в начале ноября с небольшим пневмотораксом правого легкого (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании).

На старте сезона Макколлум набирал в среднем 21,7 очка, 4,8 подбора и 5,7 передачи при 44% попаданий с игры.