У Си Джей Макколлума диагностирован пневмоторакс правого легкого

Защитник «Нового Орлеана» выбыл из строя на неопределенное время. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, у игрока выявлен небольшой пневмоторакс правого легкого (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании).

В ближайшие два дня игрока будут обследовать, чтобы определить процесс восстановления.

Макколлум – один из ключевых игроков «Пеликанс». На старте сезона он в среднем набирает 21,7 очка, 4,8 подбора и 5,7 передачи при 44% попаданий с игры.