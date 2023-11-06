У Си Джей Макколлума диагностирован пневмоторакс правого легкого

Теги травмы Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Баскетбол

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум выбыл из строя на неопределенное время. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, у игрока выявлен небольшой пневмоторакс правого легкого (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании).

В ближайшие два дня игрока будут обследовать, чтобы определить процесс восстановления.

Макколлум – один из ключевых игроков «Пеликанс». На старте сезона он в среднем набирает 21,7 очка, 4,8 подбора и 5,7 передачи при 44% попаданий с игры.

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