Крис Пол и Гэри Пэйтон не смогли доиграть матч с «Сакраменто» из-за травм

Теги травмы Голден Стэйт Крис Пол Сакраменто НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Представители задней линии «Голден Стэйт» Крис Пол и Гэри Пэйтон вынуждены были досрочно завершить матч с «Сакраменто» (123:124) из-за травм.

Пола заменили уже в первой четверти из-за болей в нижней части левой ноги.

Пэйтона беспокоило повреждение икроножной мышцы правой ноги, он отправился в раздевалку в третьей 12-минутке.

«Кингз» одолели «Уорриорз», уступая «-5» на последней минуте. «Воины» идут 10-ми на Западе с результатом 8-10.

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9 комментариев
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Stone Cold
Ответ DonaldBrashear 2.0
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А второй номер драфта блещет в Детройте? 😄
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Alex Kudermetov
Ответ DonaldBrashear 2.0
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Он играл отлично в этом сезоне, чем вы смотрите непонятно... Да травмируется, но от этого никто не застрахован...
+12
-2
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Yony
Да это все до февраля
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Drinkinss
Ответ стиваркус картридж
Ничего страшного в отсутствии Уорриорз в плей-офф не будет. На Западе есть уйма более достойных кандидатов
Сан антонио мемфис портленд и юта?)
+2
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Прозектор-50
Ответ Alex Kudermetov
Он играл отлично в этом сезоне, чем вы смотрите непонятно... Да травмируется, но от этого никто не застрахован...
Особенно не застрахованы 38-летние ветераны с историей болезни толщиной с "Войну и мир".
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