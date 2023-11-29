Представители задней линии « » и вынуждены были досрочно завершить матч с « » (123:124) из-за травм.

Пола заменили уже в первой четверти из-за болей в нижней части левой ноги.

Пэйтона беспокоило повреждение икроножной мышцы правой ноги, он отправился в раздевалку в третьей 12-минутке.

«Кингз» одолели «Уорриорз», уступая «-5» на последней минуте. «Воины» идут 10-ми на Западе с результатом 8-10.