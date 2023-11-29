Крис Пол и Гэри Пэйтон не смогли доиграть матч с «Сакраменто» из-за травм
Представители задней линии «Голден Стэйт» Крис Пол и Гэри Пэйтон вынуждены были досрочно завершить матч с «Сакраменто» (123:124) из-за травм.
Пола заменили уже в первой четверти из-за болей в нижней части левой ноги.
Пэйтона беспокоило повреждение икроножной мышцы правой ноги, он отправился в раздевалку в третьей 12-минутке.
«Кингз» одолели «Уорриорз», уступая «-5» на последней минуте. «Воины» идут 10-ми на Западе с результатом 8-10.