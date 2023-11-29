«Кингз» одолели «Уорриорз», уступая «-5» на последней минуте. Монк положил решающий мяч после потери Грина

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Малик Монк Де'Аарон Фокс Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

«Сакраменто» во вторник вырвал победу у «Голден Стэйт», уступая «-5» на последней минуте.

После добивания от Эндрю Уиггинса за 58,1 секунды до сирены «Уорриорз» повели 123:118. После этого Де’Аарон Фокс реализовал один штрафной, а Малик Монк отметился двумя попаданиями, которые вывели «Кингз» вперед. В промежутке Дрэймонд Грин допустил обидную потерю.

У «Голден Стэйт» был шанс на спасение, но 3-очковый Стефена Карри цели не достиг.

«Сакраменто» вышел в плей-офф внутрисезонного турнира.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
В промежутке Дрэймонд Грин допустил обидную потерю.

А потеря от Стэфа была не обидной или не потерей? Да и последнюю атаку он заруинил завозившись с мячом и пришлось делать поспешный и дальний бросок
+49
-4
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оле - топ юрген - клоп
Ответ minotavr0706
Победа имени Монка
Скорее поражение имени Керра
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aykhal_ykt
Монк в любой команде может принести пользу. Пахарь одним словом
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gauche
Я уже говорил весной, что Керр совсем мышей не ловит. Тогда было очевидно, что Карри и прочие хорошо за 30 плывут, когда играют по времени хорошо за 30 - тут снова та же история. Муди забивает пять из пяти трёшек (две не засчитали из-за Уиггинса и Томпсона) - садись на лавку, Муди. Когда стоило взять челлендж, не брал, зато взял в безнадёжной ситуации и профукал последний тайм-аут - который был бы ой как кстати на последней феерической минуте. Без вопросов, в настоящий момент один из худших тренеров Лиги. И я говорил, что Уорриорз начнут сезон с большими проблемами - пока не уберут Керра.
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ Тимофей Панов
гсв лихорадит династия видимо закончена
Она была закончена еще год назад.
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Санжар
Объективно в затянувшемся кризисе гсв основная вина лежит на Керре. Он перестал влиять на игру команды, делает много простых ошибок, одним словом сдулся. Кроме того, эти панибратские отшения со старожилами клуба также ни к чему хорошему не приведут. И выход из этой ситуации видится только один - расстаться с Керром !
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
minotavr0706
Победа имени Монка
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Swhat
Ответ Дядя Санжар
Объективно в затянувшемся кризисе гсв основная вина лежит на Керре. Он перестал влиять на игру команды, делает много простых ошибок, одним словом сдулся. Кроме того, эти панибратские отшения со старожилами клуба также ни к чему хорошему не приведут. И выход из этой ситуации видится только один - расстаться с Керром !
Муди проводил отличный матч. Клей как всегда. Но в концовке Муди на лавке, Клей на площадке
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимофей Панов
гсв лихорадит династия видимо закончена
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kisliy33
все началось с потери Карри под своим кольцом.
ну и последняя атака от Карри - зачем лезть в троих, тянуть время и кидать дичь, если можно через пас раскидать дальше, там и Томпсон один стоял на дуге..
А потеря Грина, ну это рабочий момент... проиграли точно не из-за него.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frenemy
Воины пожарили как могли, со всех сторон. Причем главную роль сыграли тренер и лидеры команды
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Монка бы в Денвер вместо ушедшего Брауна............. был бы еще один перстень
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Монк умеет такие цирковые броски забивать, что доказал в очередной раз )
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Леонид
Ответ Mr.BadGuy
В промежутке Дрэймонд Грин допустил обидную потерю. А потеря от Стэфа была не обидной или не потерей? Да и последнюю атаку он заруинил завозившись с мячом и пришлось делать поспешный и дальний бросок
То была не потеря: Карри нацеленно отдал мяч в руки игроку САК.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gauche
Ответ Mr.BadGuy
В промежутке Дрэймонд Грин допустил обидную потерю. А потеря от Стэфа была не обидной или не потерей? Да и последнюю атаку он заруинил завозившись с мячом и пришлось делать поспешный и дальний бросок
Там была заготовка от Брауна, плотно прихватили на выводе. Грина закрыли, и все было бы в порядке, кабы два чокера (Уиггинс и Томпсон) вовремя спустились на подмогу. Уиггинс так и не очнулся, Томпсон побежал назад секунде на шестой. К слову, в игре уже был момент, когда Карри зажали на дуге, а бывший рядом Уиггинс спрятался за игрока Кингз - пришлось делать сложную диагональ на Шарича, которую перехватил Барнс.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kisliy33
Ответ оле - топ юрген - клоп
Скорее поражение имени Керра
и Карри
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kc6nxy8whs
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ kc6nxy8whs
Комментарий удален модератором
И тренер физрук у проигравшей команды 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
Ответ Тимофей Панов
гсв лихорадит династия видимо закончена
Просто Керр опять включил физрука.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bogdan Sakov
Ответ рождённый в СССР
Это конец первой серии. Жестко упали - очень обидное поражение, но может проснутся наконец то
Хочется верить, чтоб встряска была
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
рождённый в СССР
Ответ Bogdan Sakov
Это конец ☹️
Это конец первой серии.
Жестко упали - очень обидное поражение, но может проснутся наконец то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mailman
недолго вспоминал когда Грин совершил подобную потерю, и вспомнил, прошлогодняя серия с ЛАЛ, точно так же отдал мяч на скамейку, но тогда вроде как Пейтон ушел с площадки и игрока не хватало, сегодня все пятеро были
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kira_B
50 секунд до конца, +4, мяч у тебя и при этом в составе Стеф Карри который не промахивается с линии.. что может пойти не так? :)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kc6nxy8whs
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ceasus
Концовка в целом - кринж. Столько кирпичей, потерь. Люди просто минутами ждали, когда лучшие игроки мира попадут по кольцу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий