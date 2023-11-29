«Сакраменто» во вторник вырвал победу у «Голден Стэйт», уступая «-5» на последней минуте.

После добивания от за 58,1 секунды до сирены «Уорриорз» повели 123:118. После этого Де’Аарон Фокс реализовал один штрафной, а отметился двумя попаданиями, которые вывели «Кингз» вперед. В промежутке допустил обидную потерю.

У « » был шанс на спасение, но 3-очковый цели не достиг.

«Сакраменто» вышел в плей-офф внутрисезонного турнира.