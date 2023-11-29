«Кингз» одолели «Уорриорз», уступая «-5» на последней минуте. Монк положил решающий мяч после потери Грина
«Сакраменто» во вторник вырвал победу у «Голден Стэйт», уступая «-5» на последней минуте.
После добивания от Эндрю Уиггинса за 58,1 секунды до сирены «Уорриорз» повели 123:118. После этого Де’Аарон Фокс реализовал один штрафной, а Малик Монк отметился двумя попаданиями, которые вывели «Кингз» вперед. В промежутке Дрэймонд Грин допустил обидную потерю.
У «Голден Стэйт» был шанс на спасение, но 3-очковый Стефена Карри цели не достиг.
«Сакраменто» вышел в плей-офф внутрисезонного турнира.
А потеря от Стэфа была не обидной или не потерей? Да и последнюю атаку он заруинил завозившись с мячом и пришлось делать поспешный и дальний бросок
ну и последняя атака от Карри - зачем лезть в троих, тянуть время и кидать дичь, если можно через пас раскидать дальше, там и Томпсон один стоял на дуге..
А потеря Грина, ну это рабочий момент... проиграли точно не из-за него.
Жестко упали - очень обидное поражение, но может проснутся наконец то