Реджи Джексон: «Потеря основных ребят даже пошла на пользу «Денверу». Мы сплотились»

Разыгрывающий « » порадовался победе над «Клипперс» (113:104), которая была добыта на второй день бэк-ту-бэка без травмированных Джамала Мюррэя и Николы Йокича.

Джексон набрал 35 очков и 13 передач.

«Это точно одна из самых приятных побед. Мы лишились наших основных ребят, но случилось так, что это даже пошло на пользу команде, мы собрались, сплотились. Горжусь парнями.

Возможно, получилось так, что я был тем, кто отвечал за набор очков. Но старый добрый Деандре Джордан вернулся на знакомую для себя арену и напомнил себя самого времен «Лоб-Сити». Он стягивал на себя все внимание защиты, а на слабой стороне все были открыты», – заявил Джексон.