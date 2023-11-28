Реджи Джексон набрал 35 очков и 13 передач, «Наггетс» справились с «Клипперс» без Йокича
Разыгрывающий «Денвера» Реджи Джексон стал главным героем матча с «Клипперс» (113:104), который действующий чемпион провел без травмированного Николы Йокича.
Джексон записал на свой счет 35 очков, 5 подборов, 13 передач и 2 перехвата при 2 потерях.
За 40 минут Реджи реализовал 15 из 19 с игры и 2 из 4 с линии.
Джексон стал первым игроком в сезоне-23/24, которому удалось набрать как минимум 30 очков, 10 передач и 5 подборов при 75% и выше с игры.
В феврале «Клипперс» отправили Джексона в «Шарлотт», который отчислил игрока. После этого его подписали «Наггетс».
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