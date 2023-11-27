Возвращение Джамала Мюррэя состоится «со дня на день», но разыгрывающий не сыграет сегодня с «Клипперс»

Разыгрывающий « » близок к возвращению в строй после растяжения подколенного сухожилия правой ноги.

Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Мюррэй вернется в состав на этой неделе, и «Наггетс» считают, что это произойдет «со дня на день».

Однако Мюррэй сегодня пропустит гостевую встречу с « », отмечает Чарания.

В семи встречах сезона канадец набирал 16,3 очка и 7,4 передачи в среднем за матч, реализуя 43,4% с игры и 43,8% из-за дуги.