Дарвин Хэм о «-44» в матче с «Филадельфией»: «Соперник проявил намного больше желания»

Главный тренер « » после матча с «Филадельфией» (94:138) заявил, что команда не может позволять себе подобные поражения.

Лидер «озерников» никогда не проигрывал с разницей «-44».

«Соревновательный дух, желание бороться – все это должно быть на высоком уровне. Тут не может быть никаких отклонений и послаблений. На силу необходимо отвечать силой. Но сегодня соперник проявил намного больше желания, они больше нас хотели победить», – считает Хэм.