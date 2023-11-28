Дарвин Хэм о «-44» в матче с «Филадельфией»: «Соперник проявил намного больше желания»

Теги Лейкерс Филадельфия НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после матча с «Филадельфией» (94:138) заявил, что команда не может позволять себе подобные поражения.

Лидер «озерников» никогда не проигрывал с разницей «-44».

«Соревновательный дух, желание бороться – все это должно быть на высоком уровне. Тут не может быть никаких отклонений и послаблений. На силу необходимо отвечать силой. Но сегодня соперник проявил намного больше желания, они больше нас хотели победить», – считает Хэм.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
O345
А может этому тренеру пора начать тренировать? Или уйти и не позорить Лейкерс?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий