Дарвин Хэм о «-44» в матче с «Филадельфией»: «Соперник проявил намного больше желания»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после матча с «Филадельфией» (94:138) заявил, что команда не может позволять себе подобные поражения.
Лидер «озерников» никогда не проигрывал с разницей «-44».
«Соревновательный дух, желание бороться – все это должно быть на высоком уровне. Тут не может быть никаких отклонений и послаблений. На силу необходимо отвечать силой. Но сегодня соперник проявил намного больше желания, они больше нас хотели победить», – считает Хэм.
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