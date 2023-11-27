Пол Рид об Энтони Дэвисе: «Он известный флоппер, поэтому мне надо следить за перебором фолов»
Центровой «Филадельфии» Пол Рид поделился стратегией, как нужно играть в обороне против форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.
«Он известный флоппер, поэтому мне надо следить за перебором фолов с самого начала встречи. Нельзя слишком активно против него защищаться», – заявил Рид на утренней бросковой тренировке.
Рид проводит в среднем 13,4 минуты на площадке в этом сезоне, набирая 4,5 очка и 4,5 подбора при 54% реализации.
PS. К примеру Дэвис, которого это чудо назвало известным флопером, в среднем по 5-6 раз на линию становится.
Будь у Дэвиса такая же уверенность и наглость, как у здоровяка Джо, это был бы лучший игрок НБА. Ну и не забывайте о разнице в габаритах - Эмбиид выше на 5см и тяжелее на 12кг, чем Дэвис. Если вы хотя бы раз играли в баскетбол в реальной жизни, вы наверняка понимаете, что остановить без нарушения танк, который выше тебя и сильнее тебя, по сути не представляется возможным. Поэтому разница в количестве подходов к линии штрафной объяснима и справедлива.
PS. Дэвиса даже толком не разозлили эти наглые слова из уст ролевика накануне игры. Дэвис не смог показать Риду и его команде, кто тут есть кто. Спокойные 17 очков и -27 за 8 минут до конца, всё закончено. А Эмбиид снова набрал 30, которые он бьёт в среднем уже третий сезон подряд. Дэвису никогда эта гроссмейстерская планка в 30ppg не покорялась и уже не покорится, увы