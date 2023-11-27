Пол Рид об Энтони Дэвисе: «Он известный флоппер, поэтому мне надо следить за перебором фолов»

Теги Лейкерс Филадельфия НБА Энтони Дэвис Пол Рид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Пол Рид поделился стратегией, как нужно играть в обороне против форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Он известный флоппер, поэтому мне надо следить за перебором фолов с самого начала встречи. Нельзя слишком активно против него защищаться», – заявил Рид на утренней бросковой тренировке.

Рид проводит в среднем 13,4 минуты на площадке в этом сезоне, набирая 4,5 очка и 4,5 подбора при 54% реализации.

10 комментариев

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lexerman17rus
Забавно слышать от человека про известного флопера, у которого в команде "народный" мвп, который пробивает по 15+- штрафных за игру, который при малейшем касании, орет как резанный и судьи на это ведутся. Не плохо Пол Рид, не плохо.
PS. К примеру Дэвис, которого это чудо назвало известным флопером, в среднем по 5-6 раз на линию становится.
+35
-9
+26
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Van
Если тебе приходится следить за перебором фолов на 13.4 минутах в среднем, то тут проблема явно не в флопперах.
+17
-1
+16
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Lost
В этом сезоне Леброн и Дэвис вместе пробили 191 штрафной. Эмбид пробил 176
+19
-3
+16
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Cash_flow
Ответ lexerman17rus
Забавно слышать от человека про известного флопера, у которого в команде "народный" мвп, который пробивает по 15+- штрафных за игру, который при малейшем касании, орет как резанный и судьи на это ведутся. Не плохо Пол Рид, не плохо. PS. К примеру Дэвис, которого это чудо назвало известным флопером, в среднем по 5-6 раз на линию становится.
Так просто Эмбиид круче Дэвиса и куда более неудержимый в атаке игрок, поэтому он и встаёт на линию чаще, нужно смотреть правде в глаза, какой бы она ни была. Пусть мне AD и импонирует больше Эмбиида, как игрок.

Будь у Дэвиса такая же уверенность и наглость, как у здоровяка Джо, это был бы лучший игрок НБА. Ну и не забывайте о разнице в габаритах - Эмбиид выше на 5см и тяжелее на 12кг, чем Дэвис. Если вы хотя бы раз играли в баскетбол в реальной жизни, вы наверняка понимаете, что остановить без нарушения танк, который выше тебя и сильнее тебя, по сути не представляется возможным. Поэтому разница в количестве подходов к линии штрафной объяснима и справедлива.

PS. Дэвиса даже толком не разозлили эти наглые слова из уст ролевика накануне игры. Дэвис не смог показать Риду и его команде, кто тут есть кто. Спокойные 17 очков и -27 за 8 минут до конца, всё закончено. А Эмбиид снова набрал 30, которые он бьёт в среднем уже третий сезон подряд. Дэвису никогда эта гроссмейстерская планка в 30ppg не покорялась и уже не покорится, увы
+8
0
+8
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dev0
Мотивирует АД, а то ему вечно ее, мотивации, не хватает. ЛАЛ только спасибо могут сказать
+5
0
+5
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Kolch
Он известный, а ты нет
+5
-1
+4
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Lost
Уморительный комментарий когда у него в команде центровой который набирая 30 очей за игру 20+ из них зарабатывает штрафными
+7
-4
+3
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Никита Анохин
Ответ lexerman17rus
Забавно слышать от человека про известного флопера, у которого в команде "народный" мвп, который пробивает по 15+- штрафных за игру, который при малейшем касании, орет как резанный и судьи на это ведутся. Не плохо Пол Рид, не плохо. PS. К примеру Дэвис, которого это чудо назвало известным флопером, в среднем по 5-6 раз на линию становится.
это другое, классика же
+3
-1
+2
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lexerman17rus
Ответ Cash_flow
Так просто Эмбиид круче Дэвиса и куда более неудержимый в атаке игрок, поэтому он и встаёт на линию чаще, нужно смотреть правде в глаза, какой бы она ни была. Пусть мне AD и импонирует больше Эмбиида, как игрок. Будь у Дэвиса такая же уверенность и наглость, как у здоровяка Джо, это был бы лучший игрок НБА. Ну и не забывайте о разнице в габаритах - Эмбиид выше на 5см и тяжелее на 12кг, чем Дэвис. Если вы хотя бы раз играли в баскетбол в реальной жизни, вы наверняка понимаете, что остановить без нарушения танк, который выше тебя и сильнее тебя, по сути не представляется возможным. Поэтому разница в количестве подходов к линии штрафной объяснима и справедлива. PS. Дэвиса даже толком не разозлили эти наглые слова из уст ролевика накануне игры. Дэвис не смог показать Риду и его команде, кто тут есть кто. Спокойные 17 очков и -27 за 8 минут до конца, всё закончено. А Эмбиид снова набрал 30, которые он бьёт в среднем уже третий сезон подряд. Дэвису никогда эта гроссмейстерская планка в 30ppg не покорялась и уже не покорится, увы
Так давай сравним не Дэвиса и Эмбиида, а Йокича и Эмбиида. Как там по габаритам? Идентичность. Как там по уверенности? Идентичность. Йокич танк? Тот еще танк. Что по итогу имеем? Йокич весь расцарапанный, все руки к концу игры красные, у него в статистике такие же жалкие, никчемные 5-6 штрафных, когда по справедливости должно быть по кд штук 12. В итоге уже не раз видим, как Йокич срывается и его прекрасно понимает весь баскетбольный мир, за исключением секты Эмбиида. Пора бы уже признать, то, что дают Эмбииду, не дают очень многим, не дают, в просто идентичных ситуациях. И это разница не в 1-2 штрафных. И самое прекрасное в игре Эмбиида, его постоянные крики и оры, после легчайших касаний.
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