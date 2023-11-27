Пол Рид об Энтони Дэвисе: «Он известный флоппер, поэтому мне надо следить за перебором фолов»

Центровой «Филадельфии» Пол Рид поделился стратегией, как нужно играть в обороне против форварда « » .

«Он известный флоппер, поэтому мне надо следить за перебором фолов с самого начала встречи. Нельзя слишком активно против него защищаться», – заявил Рид на утренней бросковой тренировке.

Рид проводит в среднем 13,4 минуты на площадке в этом сезоне, набирая 4,5 очка и 4,5 подбора при 54% реализации.