Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания примут квалификационные турниры к Олимпийским играм в 2024 году

Теги ФИБА сборная Испании сборная Греции сборная Пуэрто-Рико сборная Латвии Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

ФИБА официально объявила четыре страны, которые станут организаторами квалификационных турниров к Олимпийским играм в 2024 году.

Турниры примут Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания.

Матчи пройдут со 2 по 7 июля 2024 года в Пирее, Риге, Сан-Хуане и Валенсии.

В результате жеребьевки 24 сборные будут распределены по четырем квалификационным турнирам. Каждая из четырех принимающих стран будет автоматически направлена в соответствующий турнир, который она организует.

19 стран отобрались в квалификацию через чемпионат мира 2023 года: Ангола, Бразилия, Кот-д’Ивуар, Доминиканская Республика, Египет, Финляндия, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Черногория, Новая Зеландия, Филиппины, Пуэрто-Рико, Словения, Испания.

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