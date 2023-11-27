Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания примут квалификационные турниры к Олимпийским играм в 2024 году

официально объявила четыре страны, которые станут организаторами квалификационных турниров к Олимпийским играм в 2024 году.

Турниры примут Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания.

Матчи пройдут со 2 по 7 июля 2024 года в Пирее, Риге, Сан-Хуане и Валенсии.

В результате жеребьевки 24 сборные будут распределены по четырем квалификационным турнирам. Каждая из четырех принимающих стран будет автоматически направлена в соответствующий турнир, который она организует.

19 стран отобрались в квалификацию через чемпионат мира 2023 года: Ангола, Бразилия, Кот-д’Ивуар, Доминиканская Республика, Египет, Финляндия, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Черногория, Новая Зеландия, Филиппины, Пуэрто-Рико, Словения, Испания.