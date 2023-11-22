Испания, Латвия, Греция и Пуэрто-Рико – фавориты на проведение квалификаций к Олимпиаде в Париже

Испания, Латвия, Греция и Пуэрто-Рико становятся главными претендентами на проведение Олимпийских квалификационных турниров 2024 года, сообщили источники BasketNews.

Ожидается, что официальное объявление четырех стран-хозяек произойдет до церемонии жеребьевки Олимпийских квалификационных турниров, которая состоится в Швейцарии в понедельник, 27 ноября, в 18:00 по центральноевропейскому времени.

Источники BasketNews выражают высокую степень уверенности в том, что Испания, Латвия, Греция и Пуэрто-Рико будут официально названы в качестве хозяев турнира.

Предполагаемые города проведения турнира в этих трех европейских странах, по мнению источников BasketNews, – Афины, Валенсия и Рига.

В результате жеребьевки 24 сборные будут распределены по четырем квалификационным турнирам. Каждая из четырех принимающих стран будет автоматически направлена в соответствующий турнир, который она организует.

19 стран отобрались в квалификацию через чемпионат мира 2023 года: Ангола, Бразилия, Кот-д’Ивуар, Доминиканская Республика, Египет, Финляндия, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Черногория, Новая Зеландия, Филиппины, Пуэрто-Рико, Словения, Испания.

Еще пять стран выиграли соответствующие предквалификационные турниры: Багамские острова, Бахрейн, Камерун, Хорватия, Польша.