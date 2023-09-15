представила обновленный рейтинг мужских сборных по итогам ЧМ-2023.

«Сборная США вернула себе первую строчку с 786,6 балла благодаря стабильному выступлению на крупных турнирах за последние три года. Заняв четвертое место на чемпионате мира-2023, где они опередили бывшего лидера рейтинга Испанию, перед этим американцы завоевали олимпийский титул в Токио в 2021 году, а также бронзу на Кубке Америки-2022», – отмечается на сайте международной федерации.

Впервые ставшие чемпионами мира немцы также впервые вошли в тройку лидеров рейтинга, поднявшись на восемь позиций и набрав 759,7 балла.

Занявшая 5-е место на ЧМ-2023 Латвия поднялась на 22 позиции в рейтинге ФИБА, расположившись на 8-й строчке.

Добравшаяся до финала Сербия поднялась с 6-го на 5-е место, не прошедшая групповой этап Франция опустилась на четыре позиции (9-е место).

России и Беларуси последние полтора года в рейтинге нет, сборные остаются исключенными из международных соревнований.

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