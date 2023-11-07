Жеребьевка олимпийского квалификационного турнира состоится 27 ноября

Жеребьевка квалификационного турнира Олимпийских игр 2024 года состоится в Доме баскетбола имени Патрика Бауманна в Мисе, Швейцария, в понедельник, 27 ноября.

На мероприятии будет присутствовать легенда сборной Великобритании и двукратный участник Матча всех звезд НБА, ныне президент Федерации баскетбола Южного Судана Луол Денг.

Ранее в этот же день будут объявлены страны проведения четырех олимпийских квалификационных турниров, а также правила жеребьевки.

В результате жеребьевки 24 сборные будут распределены по четырем квалификационным турнирам. Каждая из четырех принимающих стран будет автоматически направлена в соответствующий турнир, который она организует.

19 стран отобрались в олимпийскую квалификацию через чемпионат мира 2023 года: Ангола, Бразилия, Кот-д’Ивуар, Доминиканская Республика, Египет, Финляндия, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Черногория, Новая Зеландия, Филиппины, Пуэрто-Рико, Словения, Испания.

Еще пять стран выиграли соответствующие олимпийские предквалификационные турниры: Багамские острова, Бахрейн, Камерун, Хорватия, Польша.

Харден дебютировал за «Клипперс». Пока плохо – проблемные «Никс» перемололи квартет звезд